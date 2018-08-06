найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

203666

СМИ: основатель Lingualeo убил родную сестру

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Основатель образовательной платформы для изучения и практики иностранного языка Lingualeo Айнур Абдулнасыров убил родную сестру Эльвиру, сообщает Mash.

По данным паблика, накануне Абдулнасыров нанес своей сестре по меньшей мере восемь ножевых ранений в шею.

В результате девушка умерла в родительском доме в башкирском селе Дюртюли. Тело дочери обнаружила ее мать.

Как пишет Mash, Абдулнасыров задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следственные органы пока не подтвердили официально эту информацию.

В сообщении паблика также отмечается, что брат и сестра Абдулнасыровы долгие годы конфликтовали. Причем Эльвира состояла на учете у психиатра и постоянно разговаривала сама с собой. В свою очередь Айнур не наблюдался у врачей, но однажды проходил лечение у психиатра в Казани.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6291531читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10029862читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

24230130читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа 2018

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

481759946читать позжечитаю позже