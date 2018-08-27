Фейки недели: Роналду упал в обморок при виде ОМОНа на митинге в Петербурге
- 03 мая 2019, 14:16
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.
Мужчина регулярно «падает в обморок» при виде ОМОНа
В среду, 1 мая, в Сети появилось фото пожилого мужчины в бессознательном состоянии, которому якобы стало плохо во время разгона полицией первомайского шествия оппозиции в Санкт-Петербурге.
«В Петербурге пожилой мужчина потерял сознание при задержании на шествии», — написали авторы публикации.
Однако, как выяснилось, мужчина «теряет сознание» регулярно. И каждый раз — на митингах отечественной оппозиции. Ранее этот же человек «падал в обморок», когда ОМОН «накинулся на него» в ходе акции 9 сентября прошлого года.
Интернет-пользователи заподозрили, что данное фото — грубая постановка.
Напомним, что в ходе первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге полиция задержала нескольких оппозиционно настроенных активистов из различных общественных движений, а также депутата Законодательного собрания Максима Резника.
Причиной задержания стало то, что участвовавшие в шествии оппозиционеры якобы попытались превратить праздничную акцию в сугубо политическую.
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
СМИ опубликовали информацию, что легендарный футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого в мире автомобиля Bugatti La Voiture Noire, стоимость которого составляет почти 17 миллионов евро.
В Bugatti La Voiture Noire установлен двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил, благодаря которому машина способна развивать скорость до 420 километров в час. Но сесть за руль этого чуда инженерной и дизайнерской мысли футболисту не суждено. Представитель Роналду заявил, что спортсмен не покупал Bugatti La Voiture Noire.
«История не соответствует действительности, Роналду не покупал ее», — цитирует его РИА Новости.
Гигантский астероид столкнется с Землей уже 3 октября
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров решил наказать РЕН ТВ за фейк о столкновении Земли с гигантским астероидом и пожаловался на телекомпанию в прокуратуру.
По словам Егорова, распространение «подобной фальшивой информации может спровоцировать панику у жителей России», ведь в материале утверждалось, что столкновение произойдет уже 3 октября. При этом, заметил эксперт, журналисты ссылались не на сведения, полученные от признанных специалистов, а на данные неких анонимных астрономов.
Позднее ведущий РЕН ТВ Илья Корякин попробовал оправдаться в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщив, что при подготовке сюжета использовалась открытая информация об астероиде. «Это не новость, придуманная из воздуха», — сказал он.
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