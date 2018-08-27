Фейки недели: Роналду упал в обморок при виде ОМОНа на митинге в Петербурге

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Мужчина регулярно «падает в обморок» при виде ОМОНа

В среду, 1 мая, в Сети появилось фото пожилого мужчины в бессознательном состоянии, которому якобы стало плохо во время разгона полицией первомайского шествия оппозиции в Санкт-Петербурге.

«В Петербурге пожилой мужчина потерял сознание при задержании на шествии», — написали авторы публикации.



Однако, как выяснилось, мужчина «теряет сознание» регулярно. И каждый раз — на митингах отечественной оппозиции. Ранее этот же человек «падал в обморок», когда ОМОН «накинулся на него» в ходе акции 9 сентября прошлого года.

Интернет-пользователи заподозрили, что данное фото — грубая постановка.

Напомним, что в ходе первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге полиция задержала нескольких оппозиционно настроенных активистов из различных общественных движений, а также депутата Законодательного собрания Максима Резника.

Причиной задержания стало то, что участвовавшие в шествии оппозиционеры якобы попытались превратить праздничную акцию в сугубо политическую.

Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

СМИ опубликовали информацию, что легендарный футболист туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого в мире автомобиля Bugatti La Voiture Noire, стоимость которого составляет почти 17 миллионов евро.

В Bugatti La Voiture Noire установлен двигатель мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил, благодаря которому машина способна развивать скорость до 420 километров в час. Но сесть за руль этого чуда инженерной и дизайнерской мысли футболисту не суждено. Представитель Роналду заявил, что спортсмен не покупал Bugatti La Voiture Noire.



«История не соответствует действительности, Роналду не покупал ее», — цитирует его РИА Новости.



Гигантский астероид столкнется с Землей уже 3 октября

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров решил наказать РЕН ТВ за фейк о столкновении Земли с гигантским астероидом и пожаловался на телекомпанию в прокуратуру.

По словам Егорова, распространение «подобной фальшивой информации может спровоцировать панику у жителей России», ведь в материале утверждалось, что столкновение произойдет уже 3 октября. При этом, заметил эксперт, журналисты ссылались не на сведения, полученные от признанных специалистов, а на данные неких анонимных астрономов.

Позднее ведущий РЕН ТВ Илья Корякин попробовал оправдаться в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщив, что при подготовке сюжета использовалась открытая информация об астероиде. «Это не новость, придуманная из воздуха», — сказал он.