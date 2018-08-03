Российская авиабаза Хмеймим подверглась обстрелу

Боевики предприняли попытку обстрела российской авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По его словам, все обстрелы были отражены, пострадавших среди российских военнослужащих нет. Неповрежденными остались и объекты авиабазы.

Купчишин отметил, что попытка обстрела была предпринята боевиками, которые продолжают удерживать позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика, сообщает РИА Новости.

Ранее Купчишин рассказал, что с начала апреля боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и РСЗО. Все атаки были успешно отражены.

По данным Минобороны на сентябрь прошлого года, с начала военной операции в Сирии погибли 112 российских военнослужащих.

В конце февраля текущего года в провинции Дейр-эз-Зор во время проведения рекогносцировки местности погибли трое российских офицеров.