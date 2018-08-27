С начала года в очередях на пунктах пропуска в Донбассе умерли 19 человек
- 02 мая 2019, 22:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 2019 году ожидание в очередях на линии соприкосновения в Донбассе стало роковым почти для двух десятков людей.
Как сообщил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, с начала года на пунктах пропуска скончались 19 человек.
Он уточнил, что эти данные были получены Спецмониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, эти пункты возникли из-за торгово-экономической, транспортной и социальной блокады Донбасса со стороны Киева. Для многих жителей, кто вынужден был пересекать образовавшуюся линию соприкосновения, она стала труднопреодолимым препятствием.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил Министерству доходов и сборов и Министерству госбезопасности разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией.
Накануне, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для жителей отдельных районов ДНР и ЛНР.
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