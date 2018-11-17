Федор Конюхов столкнулся с очередным препятствием на своем пути

На пути Федора Конюхова, совершающего кругосветное плавание на весельной лодке, возникло очередное препятствие.

В 147-й день путешествия Конюхов столкнулся с сильным встречным ветром, который помешал ему продвинуться в направлении мыса Горн.

«Ветер зашел на южный, а сейчас даже юго-восточный, встречный. Сегодня, к сожалению, не получится продвинуться по курсу», — сообщил он на своем сайте.

По его словам, расстояние от его лодки «Акрос» до мыса Горн замерло на отметке в 300 миль (555,6 км). При этом он отметил, что, хотя из Антарктиды дует очень холодный ветер со скоростью 10 узлов, выглянуло солнце, которого он не видел всю последнюю неделю.

Из-за облачной погоды путешественник не мог зарядить электронные приборы. Ему пришлось оставить включенными только электронную карту и AIS (система идентификации судов).

Чтобы начать движение в сторону пролива Дрейка, Конюхову придется дожидаться смены ветра на западно-северо-западный.

Он также посетовал на то, что слишком приблизился к берегу, и выразил надежду, что его «не выбросит на скалы Огненной земли».

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года в новозеландском порту Данидин был дан старт кругосветному плаванию российского путешественника Федора Конюхова. На весельной лодке «Акрос» он намерен преодолеть более 16 тысяч морских миль (27 тысяч километров) менее чем за два года.



В начале апреля его лодка перевернулась в Южном океане во время шторма.

