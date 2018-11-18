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СМИ: продавец георгиевских ленточек со свастикой подрался с журналистами

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Хозяин магазина в Нижнем Новгороде, где продавались георгиевские ленточки со свастикой, набросился на пришедших к нему журналистов с кулаками, сообщает «Говорит Москва».

О том, что в этом городе стали торговать георгиевскими ленточкам со свастикой и звездой, сообщил журналист Александр Дейч.

В связи со вскрывшимися фактами он решил провести контрольную закупку в сопровождении съемочной группы. Владельцу магазина такой поворот событий пришелся не по душе.

«Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку», — рассказал радиостанции Дейч. Он добавил, что сотрудники магазина кричали, что это не их товар.

По словам Дейча, затем завязалась драка, после чего журналистов буквально выкинули из магазина.

Появившейся в СМИ информацией заинтересовались правоохранители. Они организовали проверку этих сведений. «Информация о продаже на территории Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой, размещенная в сети Интернет, в настоящее время проверяется полицией», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУМВД РФ.

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