найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

113295

Унизившую ребенка заведующую детсадом в Краснодаре поддержали родители

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

Родители воспитанников детского сада № 74 в Краснодаре решили заступиться за его заведующую Эмму Мильнер, которая заставила мальчика встать на колени и целовать землю.

Отец одного из воспитанников рассказал радиостанции «Говорит Москва», что он и другие родители планируют написать петицию в поддержку Мильнер.

По его словам, она «живет работой» и сама ругает воспитателей, которые поднимают голос на детей. Он считает, что ее агрессия была вызвана поведением мальчика, который якобы поддевал других детей.

«От этого ребенка проблем достаточно, — заявил собеседник радиостанции. — У меня ребенок ходил месяц весь в синяках».

При этом он признал, что заведующая повела себя непрофессионально, но призвал не увольнять ее.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина отчитывает ребенка, а затем заставляет его встать на колени и целовать землю.

Позже депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бассараб, представляющая «Единую Россию», обратилась в полицию и прокуратуру с требованием разобраться с инцидентом в детском саду.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов пообещал уволить заведующую по статье и сказал, что его ведомство поддержит любые обвинения, поданные против нее родителями ребенка в полицию.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Рина Таболова вчера, 19:39

    Не захотелось дочитывать текст. Обычно, если автор не уважает читателей, то это происходит взаимно. Кстати, жаль, что свои шедевры, автор так и не показала. Хотя, как там любят говорить, в таких случаях: «не обязательно быть кулинаром, чтобы оценить блюдо», но в таком случае, журналист перечит сам себе.

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
412709686читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6291531читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

16062209читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

454045465читать позжечитаю позже