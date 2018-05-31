Унизившую ребенка заведующую детсадом в Краснодаре поддержали родители

Родители воспитанников детского сада № 74 в Краснодаре решили заступиться за его заведующую Эмму Мильнер, которая заставила мальчика встать на колени и целовать землю.

Отец одного из воспитанников рассказал радиостанции «Говорит Москва», что он и другие родители планируют написать петицию в поддержку Мильнер.

По его словам, она «живет работой» и сама ругает воспитателей, которые поднимают голос на детей. Он считает, что ее агрессия была вызвана поведением мальчика, который якобы поддевал других детей.

«От этого ребенка проблем достаточно, — заявил собеседник радиостанции. — У меня ребенок ходил месяц весь в синяках».

При этом он признал, что заведующая повела себя непрофессионально, но призвал не увольнять ее.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина отчитывает ребенка, а затем заставляет его встать на колени и целовать землю.

Позже депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бассараб, представляющая «Единую Россию», обратилась в полицию и прокуратуру с требованием разобраться с инцидентом в детском саду.

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов пообещал уволить заведующую по статье и сказал, что его ведомство поддержит любые обвинения, поданные против нее родителями ребенка в полицию.

