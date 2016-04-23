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Сотни воздушных шаров запустили в память о погибших в Одессе

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Архип Верещагин/ТАСС

По случаю пятой годовщины трагедии в Одессе участники траурных мероприятий запустили в небо на Куликовом поле сотни черных воздушных шаров.

К Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек, с самого утра несут цветы, венки и лампадки.

Из колонки, установленной на втором этаже заброшенного здания, звучит классическая музыка.

В молебне, который состоялся около 16.00 мск, приняли участие большинство пришедших людей, сообщает РИА Новости.

Ранее «Ридус» писал о задержании на Куликовом поле 15-летней девушки, на одежде которой полицейские заметили запрещенную украинским законодательством советскую символику. Это произошло во время траурных мероприятий.

Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года начались со стычки на Греческой площади между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольных ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой. 

Позже беспорядки переместились на площадь Куликово поле. Представители «Антимайдана» спрятались в Доме профсоюзов, который был закидан бутылками с зажигательной смесью. 

В начале 2018 года МВД Украины отчиталось о том, что полиция «потеряла» большую часть доказательств по уголовному делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов.

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