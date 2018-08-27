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Синоптики предупредили москвичей о дожде, ветре и низком давлении

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Синоптики не смогли порадовать москвичей прогнозом погоды на 3 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что погода в столице 3 мая будет напоминать предыдущий день.

По его словам, следует готовиться к пасмурной погоде с прояснениями, дождю и ветру.

«Температура завтра будет от 13 до 15 градусов, облачно с прояснениями, будут небольшие осадки», — цитирует Синенкова РИА Новости.

Он также отметил, что дожди будут носить локальный характер, должен выпасть один миллиметр осадков. Однако при этом ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 13 метров в секунду.

По прогнозам, атмосферное давление опустится заметно ниже нормы — до 736 миллиметров ртутного столба.

Синенков пообещал, что в воскресенье, 5 мая, в Москве потеплеет до 23 градусов, но при этом ожидаются небольшие дожди и даже грозы.

Ранее синоптики объяснили резкое падение атмосферного давления приходом в столичный регион атлантического циклона. Москвичам также предсказали дождливые майские праздники.

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