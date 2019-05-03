Останки денисовского человека впервые нашли вне Денисовой пещеры

Международная группа ученых впервые обнаружила останки денисовского человека вне Денисовой пещеры. Интересно, что останки находились даже не в Алтайском крае, а на Тибетском плато в центральной части Китая.

Челюсть с двумя зубами принадлежит человеку, жившему 160 тысяч лет назад. Проведенный анализ показал, что останки точно принадлежат диносовскому человеку.

Напомним, что денисовский человек жил на территории Азии и около 50 тысяч лет назад вымер. До недавнего времени останки этих людей находили только в Денисовой пещере в Алтайском крае.

К сожалению, сохранившие останки были небогаты и принадлежали разным людям. Ученым были известны останки лишь четырех денисовцев: фаланга пальца «женщины Х» и коренные зубы еще трех человек (девочки 10—12 лет, мужчины и женщины).

А в 2016 году во время сезонных раскопок археологи обнаружили останки пятого денисовца — два соединенных друг с другом фрагмента левой теменной кости размерами 5×8 сантиметров.

Найденную недавно челюсть удалось отнести в денисовскому человеку благодаря морфологическому анализу зубов.

Ученые подчеркивают, что останки с Тибетского плато стали не только первыми останками денисовцев не из Денисовой пещеры, но и древнейшим доказательством присутствия человека в Тибете. До этого здесь находили только кости людей современного типа, живших 30−40 тысяч лет назад.

О жизни денисовцев известно немного. Например, ученые знают, что денисовские люди из разных популяций скрещивались с людьми современного типа из Азии, Австралии и Меланезии.

Современные жители Тибета унаследовали от «людей из Денисовой пещеры» устойчивость к гипоксии, а инуиты — способность лучше переносить холод. Теперь же ученые подтвердили присутствие денисовского человека на Тибетском плато.

Датировать останки специалисты смогли благодаря образовавшейся на челюсти карбонатной породы. Ураново-ториевое датирование показало даты 155, 163 и 164 тысячи лет, из чего ученые сделали вывод, что денисовский человек жил примерно 160 тысяч лет назад.