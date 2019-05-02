Как влияет на нашу психику смерть любимых персонажей

Исследователи из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, как влияет на психику смерть любимого персонажа фильма или сериала.

Некоторые люди не могут без слез смотреть «Хатико» или «Король Лев», и многим может показаться странным, что взрослый человек переживает за выдуманного героя. Но в этом нет ничего странного, уверены психологи.

Связь, пусть и односторонняя, между персонажем и зрителем может быть гораздо глубже, чем кажется, — выяснили авторы исследования.

В своей работе ученые изучили феномен парасоциальных отношений, когда человек эмоционально привязывается к вымышленному персонажу или знаменитости. В ходе исследований психологи пытались понять, насколько реален персонаж для зрителя.

Особенно интересны для психологов были сериальные персонажи или герои комиксов, за которыми зрители могли наблюдать несколько лет. Такие герои становились для некоторых настоящими друзьями, а их уход мог очень расстроить человека.

Также в исследовании рассматривались случаи, когда люди очень переживали из-за окончании книги или фильма, даже если все герои остались живы.

Американские психологи выяснили, что люди формируют эмоциальные связи как с персонажами, так и с реальными людьми, которые были поклонниками той же картины. Зрители страдают не только от расставания с любимыми героями, но и из-за атмосферы, которая создавалась при просмотре фильма.

Ученые уверены, что для человека нормально чувствовать себя потерянным и опустошенным из-за смерти любимого персонажа. Нужно принять это состояние и дать выход эмоциям.

Если вы плачете на каждой мелодраме — это неплохо, вы даете выход эмоциям, а это положительно сказывается на самочувствии, — заключили ученые.

Особенно склонны к таким эмоциям подростки, поэтому если ваш ребенок переживает из-за смерти любимого героя мультфильма или комикса, не стоит говорить ему «это просто фильм», так вы минимизируете потерю для человека и не оставите места для выхода эмоций.