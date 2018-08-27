Как отметили День весны и труда в регионах России

Сегодня в России отмечают День весны и труда. По всей стране состоялись массовые демонстрации, концерты и народные гулянья. Как показывают опросы ВЦИОМ, праздник 1 мая отмечают 49% россиян.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке на первомайское шествие вышли более 20 тысяч человек. Праздничные колонны прошли по главной улице города — Светлаковской. При этом с погодой жителям Владивостока в этом году не повезло. День весны и труда в столице Приморья выдался очень туманным и дождливым.

«Всего по Светланской прошло 18 отраслевых колонн, каждая из которых делилась на отдельные коллективы. Были колонны политических партий, колонна творческих коллективов, колонна СМИ, общественных организаций, медицинских организаций, колонна диаспор и другие», — рассказал в интервью ТАСС представитель пресс-службы Приморского края.



В Хабаровске к праздничной демонстрации присоединились около 35 тысяч человек. Начало шествию дал короткий митинг на сцене посреди площади имени Ленина.

«1 мая в этом году проходит под девизом „За эффективную экономику в интересах человека труда“. Мы уверены в том, что в России эффективная экономика должна сочетаться с обязательным повышением уровня жизни трудящихся, с обязательным повышением заработной платы. Человек труда — это главный капитал России, и он заслуживает права получать достойную заработную плату», — прокомментировала председатель краевого объединения профсоюзных организаций Галина Кононенко.

Сибирский федеральный округ

В Новосибирске проходила не только демонстрация профсоюзов, но и «Монстрация» — шутливое шествие с абсурдными лозунгами.

В Кемерово в первомайском митинге-концерте принимали участие около трех тысяч человек. Среди присутствующих были люди с символикой политических партий и представители ОНФ.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге демонстрация в честь 1 Мая собрала порядка 25 тысяч участников. Пришли работники предприятий, представители профсоюзного движения, члены ОНФ, общественники, депутаты, работники региональной администрации и мэрии.

«В этом году Свердловская область отмечает 85-летие. К своему юбилею регион подошёл с хорошими результатами и позитивным настроем на будущее. Нам по плечу решение новых задач», — приводит «Облгазета» обращение губернатора Евгения Куйвашева.



В Челябинске в первомайском шествии также принимали участие более 20 тысяч жителей города. Люди вышли на улицы с лозунгами о достойной заработной плате и приемлемых условиях труда.

Приволжский федеральный округ

В Ижевске в праздничном шествии поучаствовали около 50 тысяч человек. Губернатор Удмуртии Александр Бречалов присоединился к колонне группы компаний «Калашников».

После первомайской демонстрации в Ижевске состоялась кольцевая велогонка. А вечером жителей столицы Удмуртии ждет танцевальный баттл «ПервоМай».

Северо-западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге праздничная колонна прошла по Невскому проспекту. В её авангарде шествовали члены правительства во главе с временно исполняющим обязанности губернатора города Александром Бегловым.

Петербуржцы вышли на Невский с лозунгами «1 мая — день солидарности трудящихся», «За шестичасовой рабочий день» и «За справедливую экономику в интересах человека труда».

В Архангельске колонны трудящихся проследовали по Троицкому проспекту от кинотеатра «Мир» до площади Профсоюзов. Отмечается, что никаких происшествий во время демонстрации не было. Всё прошло тихо и мирно.

Центральный федеральный округ

В Твери на первомайское шествие вышли около 15 тысяч жителей города. Колонны демонстрантов прошли от Театральной площади до площади Славы, где состоялся праздничный концерт. В полдень в Твери начались гулянья в Городском саду.

О том, как праздновали Первомай в Москве, читайте в материале «Ридуса».

Южный федеральный округ

Более 25 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации, которая проходила в Симферополе. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых.

В праздничном шествии принимали участие трудовые коллективы, школьники, студенты, спортсмены и байкеры.

Для жителей Ростова-на-Дону власти города подготовили довольно обширную программу. В 12 часов дня начался спортивный праздник «Со здоровьем — по жизни». Горожане увидели показательные выступления представителей различных видов спорта. Далее проходила конкурсная программа «Папа, мама, я — спортивная семья». А ближе к вечеру ростовчан ожидает концерт «Весенняя симфония талантов».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Грозном первомайская демонстрация собрала 100 тысяч человек. В гуляньях принимали участие чиновники, общественники и простые жители города.

«Наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров отмечал высокую созидательную силу, энергию и трудолюбие чеченского народа. Он говорил, что только благодаря труду чеченского народа мы сумеем возродить нашу республику. Он был совершенно прав, так оно и произошло», — приводит ИА «Грозный» выдержку из первомайского обращения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В Махачкале основным местом для празднеств стал проспект Гамзатова. Здесь была организована праздничная демонстрация, участие в которой приняли трудовые коллективы, местные чиновники и общественники. После нее жителей города ждал концерт.