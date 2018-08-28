найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

102433

Цукерберг представил новый дизайн Facebook

Small default

© youtube.com

Разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг представил новый дизайн платформы во время ежегодной конференции F8.

Было отмечено, что руководство соцсети впервые за 15 лет ее существования решилось на радикальную «смену имиджа».

Что интересно, изменения коснутся не только внешнего вида, но и функционала платформы.

За последние 15 лет мы превратили Facebook и Instagram в цифровые эквиваленты городской площади, где вы можете общаться с большим количеством людей одновременно, — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Теперь мы сосредоточены на создании цифрового эквивалента гостиной, где вы можете взаимодействовать всеми способами в частном порядке — от обмена сообщениями и историями до безопасных платежей и многого другого, — добавил предприниматель.

Он также отметил, что работает над шифрованием мессенджера WhatsApp и приложения Messenger.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10032838читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806588читать позжечитаю позже

главное


Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

481759946читать позжечитаю позже

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале28 августа 2018

Сейчас верному животному ищут хозяев.

34037441читать позжечитаю позже