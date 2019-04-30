Владивосток поздравил Севастополь с 75-летием освобождения от фашистов

Более 400 жителей Владивостока провели флэшмоб, посвященный Севастополю, который отмечает 75-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков.

Участники флэшмоба собрались на Корабельной набережной и исполнили песню Александра Городницкого «Севастополь останется русским», которую записали на видео.

Для акции была создана новая аранжировка песни, а местный поэт Олег Матвеев за одну ночь сочинил еще один куплет.



По его словам, он оттолкнулся от строк «Севастополь вернется назад, Севастополь останется русским» и завершил песню словами «Севастополь вернулся назад, Севастополь всегда будет русским».

Матвеев также отметил, что акция, к которой присоединились школьники, студенты, ветераны посвящена как 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских войск, так и событиям «Крымской весны».



Флэшмоб кроме Владивостока пройдет еще пяти городах: Астрахань, Питер, Мурманск, Калининград и Южно-Сахалинск.

«В каждом прозвучит свой оригинальный четвертый куплет», — сказал председатель Краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович.