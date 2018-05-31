Министр обороны Венесуэлы заявил, что армия осталась верна Мадуро

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия сохраняет верность законному президенту Николасу Мадуро.

Министр отметил в своем аккаунте в Twitter, что вооруженные силы поддерживают конституцию и законную власть.

По его словам, на военных базах и в штабах сохраняется нормальная обстановка, случаев неподчинения не было.

Падрино Лопес также подчеркнул, что военные отвергают призывы к восстанию. Он пообещал, что армия будет защищать порядок и мирную жизнь в стране.



Несколько сотен человек, поддерживающих лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сегодня вышли на улицы Каракаса в знак солидарности с ним.



Ранее во вторник Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Он заявил, что в настоящий момент он встречается «с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной стадии операции «Свобода».



В свою очередь министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что законные венесуэльские власти подавляют восстание небольшой группы военнослужащих, связанной с оппозицией, которая предпринимает попытки смены власти в стране.

Как сообщал «Ридус», лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о том, что 1 мая начнется завершающая фаза операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны 23 января. Его поддержали правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Турция, ЮАР, Иран, Боливия, Индонезия и многие другие страны мира отказались признавать Гуайдо президентом и настаивают на том, чтобы стороны конфликта договаривались за столом переговоров.