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Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

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© instagram.com

Мировой суд Останкинского района Москвы лишил водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ пройти тест на алкоголь телепрограммы «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталева.

При этом сам шоумен не явился на заседание суда, отмечает kp.ru.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Дмитрий Хрусталев, 2 апреля.

Инспекторы обратили внимание на «изменение окраски кожных покровов лица» телеведущего, а также на его поведение, которое «не соответствовало обстановке», сообщает ФАН.

Хрусталева попросили пройти тест на алкоголь, но он отказался.

Как сообщал «Ридус», в декабре 2015 года соведущий Ивана Урганта и резидент Comedy Women 36-летний Дмитрий Хрусталев устроил потасовку в Москве. Инцидент, который произошел в районе улицы 1905 года, спровоцировала небольшая пробка на дороге.

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