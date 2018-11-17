Глава парламента Хакасии жестко раскритиковал губернатора Коновалова

Председатель Верховного совета Хакасии единоросс Владимир Штыгашев подверг жесткой критике губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, а также регионального министра строительства и ЖКХ Илью Кононенко во время обсуждения изменений в закон «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Спикер заявил, что губернатор «скрылся от сессии парламента», а министр «уклоняется от встречи с депутатами».

Штыгашев обвинил последнего в «полном незнании предмета» и заявил, что властям региона «проще нанять новое правительство», вместо «этих людей, которые просто сидят на должностях», сообщает информационное агентство «Хакасия».

Ранее «Ридус» сообщал, что прокуратура Красноярского края попросила Следственный комитет проверить обстоятельства того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в российской армии.

Несколько дней назад полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал губернатора Хакасии Валентина Коновалова в ходе встречи по урегулированию конфликта между республиканской властью и энергетиками.