Как самарские журналисты отомстили Роскомнадзору
- 30 апреля 2019, 19:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Известный самарский журналист Сергей Курт-Аджиев ведет себя достаточно независимо и пишет то, что думает, в связи с чем у него периодически возникают проблемы.
Так, когда в 2007 году он руководил в Самаре филиалом «Новой газеты», против него возбудили дело об использовании контрафактного программного обеспечения.
Правда, спустя несколько лет, в 2011 году власти перед ним извинились и выплатили компенсацию. Однако филиал газеты был закрыт.
В 2016 году другой проект Курт-Аджиева — сайт «Парк Гагарина» — признали иностранным агентом. Случилось так, что когда-то «Парк Гагарина» заключил договор с проправительственным фондом «Самарская губерния». Но журналисты не знали, что еще раньше «Самарская губерния» сама получила грант из США, пишет «Новая газета».
А уже совсем недавно — в 2018 году — к сайту прицепился Роскомнадзор. Сетевое издание «Парк Гагарина» привлекли к административной ответственности из-за того, что они якобы не сообщили ведомству об изменении периодичности.
Проблема заключалась в том, что сайт был зарегистрирован как ежедневное издание. Однако в феврале прошлого года сайт не выпустил новости в выходные, и Роскомнадзор счел это нарушением и составил протокол. Суд посчитал действия ведомства правомерными.
«Наша месть была ужасной», — приводит газета слова Курт-Аджиева и одновременно — комиксы Евгения Киямова о тяготах региональной журналистики.
«Парк Гагарина» по выходным стал выкладывать новости исключительно о Роскомнадзоре.
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