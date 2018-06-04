В Москве у абонентов «Tеле2» похитили более 5 млн рублей

В столице неизвестные обокрали абонентов сотового оператора «Теле2» более чем на 5 миллионов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах во вторник.

По его словам, злоумышленники похитили 5 миллионов 247 тысяч рублей с балансовых счетов абонентов.

Выяснилось, что хакеры запустили компьютерный вирус в программное обеспечение компании в период с 15 ноября 2018 года по 26 марта нынешнего года, рассказал собеседник агентства.

Затем они скопировали у дилеров московского филиала ООО «Т2 Мобайл» 45 учетных записей из информационной системы для обслуживания абонентов в точках продаж.

«Всего пострадали не менее 400 клиентов компании», — подчеркнул собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации в крупном размере».