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«Кошмар»: актриса театра «У Никитских» о его закрытии

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Актриса театра «У Никитских ворот» Маргарита Рассказова прокомментировала новость о временной приостановке его деятельности. Ранее во вторник, 30 апреля, появилась информация, что судебные приставы опечатали здание театра на 90 дней.

Такие подробности оказались неожиданностью для собеседницы «Ридуса». По словам Маргариты Рассказовой, она располагала сведениями о том, что театр опечатан лишь на ближайшие выходные дни.

Я там еще не была, мне сказали, что театр опечатан на праздники. Должны были быть сегодня спектакли, но почему-то их отменили. Я не знаю… Я сама в какой-то прострации нахожусь… Кошмар... — поделилась переживаниями актриса.

«Ридус» попытался получить комментарий у художественного руководителя театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, однако связаться с драматургом не удалось.

Звонок в пресс-службу театра также был переведен на автоответчик.

Как сообщает ТАСС, действия судебных приставов связаны с исполнением решения Пресненского районного суда. По информации агентства, на минувшей неделе театр признали виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности, избрав в качестве штрафной меры административное приостановление деятельности сроком на 90 суток.

В частности, в документах суда говорится о невыполнении администрацией учреждения предписаний пожарной охраны.

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