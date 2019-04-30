В центре Москвы загорелось административное здание
- 30 апреля 2019, 17:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В центре столицы загорелось административное здание. Пожар начался в доме, расположенном в Таганском районе по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 1, сообщает столичное управление МЧС.
К месту происшествия направлены восемь расчетов противопожарной службы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Кроме того, по словам собеседника агентства, ГИБДД направила туда четыре экипажа, чтобы перекрыть автомобильное движение.
Очевидцы сообщают, что над зданием поднимается густой черный дым.
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