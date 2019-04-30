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В центре Москвы загорелось административное здание

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В центре столицы загорелось административное здание. Пожар начался в доме, расположенном в Таганском районе по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 1, сообщает столичное управление МЧС.

К месту происшествия направлены восемь расчетов противопожарной службы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Кроме того, по словам собеседника агентства, ГИБДД направила туда четыре экипажа, чтобы перекрыть автомобильное движение.

Очевидцы сообщают, что над зданием поднимается густой черный дым.

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