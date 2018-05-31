Украина выразила протест в связи с выдачей паспортов России жителям ЛДНР

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении МИД этой страны.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, — отмечается в заявлении ведомства.

По мнению Киева, факт выдачи на юго-востоке Украины российских паспортов является «нарушением государственного суверенитета и целостности Украины», а также «пренебрежением нормами международного права».

В ведомстве отметили, что решение о выдаче паспортов «является юридически ничтожным и не признается Украиной».

МИД Украины обратился к России с требованием прекратить выдачу паспортов, а к международным партнерам — «не признавать и не принимать документы, выданные РФ гражданам Украины», которые проживают в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

В понедельник, 29 апреля, в городе Новошахтинск в Ростовской области открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики, отмечает ФАН.

Во вторник, 30 апреля, в селе Покровском Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов РФ жителям ДНР, сообщает ТАСС.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 28 апреля, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от президента РФ Владимира Путина отменить упрощенный порядок получения российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса, назвав это «незаконной паспортизацией украинцев».

Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Через три дня на пресс-конференции в КНР Путин сказал журналистам, что в России рассматривают возможность предоставлять гражданство в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это заявление, посоветовав Кремлю не тратить время зря, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Это стало его первым обращением к Путину после победы на выборах.

В свою очередь президент России Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Михаила Саакашвили,