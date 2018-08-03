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Скучающей от безделья лотерейной миллионерше посоветовали переехать в Крым

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  • 30 апреля 2019, 14:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

23-летняя Джейн Парк (Jane Park) из шотландского города Эдинбург впервые купила лотерейный билет в 17 лет и сразу сорвала джекпот в 1 миллион фунтов стерлингов, что составляет примерно 1,3 миллиона долларов или чуть меньше 84 миллионов рублей. Ошарашенная победой девушка взялась тратить деньги на путешествия, пластические операции, недвижимость, дорогие автомобили и дизайнерскую одежду. 

Однако спустя почти пять лет, шотландка заявила, что устала от безделья и отдыха на люксовых курортах, о чём и написала на своей страничке в Twitter

«Мы с подругой Хлоей так заскучали от нашей беспечной жизни и устали ничего не делать, что весь день думаем устроиться на работу 😂😂😂😂», — написала миллионерша. 

В комментариях девушке посоветовали пожертвовать деньги нуждающимся, открыть свой бизнес или переехать в Крым.

Дорогая Джейн, грустно слышать, что деньги не сделали вас счастливой. Я знаю кое-что, что может дать вам большое удовлетворение: попробуйте пожертвовать деньги некоторым нуждающимся людям. Существует много талантов, которые теряются из-за бедности.
Получи образование!
Тебе не нужна работа, тебе нужна причина, которая заставляет просыпаться по утрам
Может в порно-бизнес?
Приезжай в Россию. Здесь не скучно.
Переведи моим пацанам 100$ на соревнования в Питер съездить. Поставим лайк за это и не более.
Найди себе хобби.
Приезжай в Крым! Здесь не скучно. Есть море и горы! Здесь есть сотни памятников истории и культуры, древние города, крепости, храмы связанные с армянами и греками, а также с десятками других народов. Приезжай! Поможем грамотно потратить 10 %, отдохнуть и получить удовольствие.

Ранее «Ридус» рассказывал, как внучка подарила бабушке билет, который принёс ей почти миллион долларов

Также мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет. 

Ещё мы публиковали историю о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов. 

А одна послушная девушка доверилась предчувствию матери и купила лотерейный билет с выигрышем в 4 миллиона долларов.

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