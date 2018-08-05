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Тест: Сможете ли вы решить 10 детских задачек на смекалку?

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  • 30 апреля 2019, 13:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Говорят, что задачи на смекалку в состоянии решать только дети и люди с нестандартным мышлением. Собрали для вас 10 простых детских задачек на сообразительность. Попробуйте их решить. Только, чур, в поисковики не подглядывать!

Сколько у вас правильных ответов? Похвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест отправьте своим самым сообразительным друзьям.

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Комментарии (1)

  • Small 2cc17bf91b
    Дарен Карабановсегодня, 14:48

    лохотрон какой-то
    в первой задаче все 3 варианта правильные.
    по условиям задачи не требовалось расставлять имена по порядку.

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