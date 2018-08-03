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Неизвестные пугают челябинских чиновников столичными ревизорами

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© pexels.com

В Челябинской области неизвестные пранкеры терроризируют руководителей местных районов и городских округов сообщениями о предстоящих московских проверках. За последнее время звонки с предупреждением о скором прибытии ревизоров получили как минимум 4 муниципальных руководителя, сообщает URA.RU.

По сведениям издания, злоумышленники представляются вице-губернатором Челябинской области Русланом Гаттаровым. Как рассказал сам чиновник, в областной администрации о происходящем знают, однако установить личности и мотивы звонящих пока не удается.

Звонил человек с голосом Гаттарова, сообщил, что скоро приедут московские проверяющие. Назначил день и требовал накрыть стол, точнее готовить банкет и позаботиться о местах для проживания. Мы перепроверили, но выяснили, что никаких проверок нет, — рассказал Гаттаров.

Вице-губернатор добавил, что дальнейшим расследованием ситуации будет заниматься полиция. 

Напомним, несколькими днями ранее известные российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента Франции Эммануэля Макрона. Представившись избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, они обсудили прошедшие выборы, вопрос о возможной экстрадиции Петра Порошенко, а также пристрастие действующего украинского президента к спиртному. 

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