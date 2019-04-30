Кабаны-кладоискатели отрыли золотой клад XVI века

В Словакии дикие кабаны нашли золотой клад, который был закопан недалеко от деревушки Ливака в начале XVI века. В это время на землях Венгерского королевства развернулась борьба за власть, и клад мог оставить кто-то из знатного сословия, так как в мешочке лежит крупная сумма.

Раскопанный кабанами клад обнаружила семейная пара во время прогулки по лесу. Археологам повезло, что люди сразу же обратились в институт и пригласили специалистов.

Это открытие уникально: нам представилась возможность задокументировать клад прямо на местности. Он не претерпел никакого вмешательства со стороны — разве что от диких кабанов. За годы своей работы я никогда не видел ничего подобного, и это, безусловно, самая красивая находка за это время, — руководитель исследования Мартин Фурман.

Во время раскопок археологи исследовали территорию около двух квадратных метров, где помимо золотых монет нашли осколки глиняного кувшина, а также 1867 серебряных монет, которым по 500−600 лет!

Археологи отметили, что клад представляет собой значительную сумму для того времени. Например, дневной заработок обычного рабочего в то время составлял примерно 6−10 серебряных монет, а золотые монеты и вовсе незнакомы простолюдинам.

Скорее всего, клад оставил богатый купец или кто-то из приближенных короля. Владелец поместил свое сокровище в мешок, уложил его в кувшин, а тот закопал в лесу. Эксперты полагают, что хозяин спешил: яма не была глубокой.

Также историки предполагают, что клад мог быть как-то связан с сожжением Ликавского замка в 1527 году. Возможно, накопления до этого хранились в замке.

Сейчас эксперты занимаются очисткой монет, после чего клад передадут Музею региона Липтов в городе Ружомберок. Интересно то, что по словацкому законодательству, семейная пара, нашедшая сокровища, получит довольно-таки крупное вознаграждение за то, что сразу же сообщили о находке археологам.