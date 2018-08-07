Через 10 лет Плутон будет выглядеть иначе, считают астрономы

Австралийские астрономы из Университета Тасмании опубликовали исследование, в котором рассказали, что атмосфера Плутона в ближайшие 10 лет может полностью исчезнуть.

Мы смогли построить сезонные модели Плутона и то, как он реагирует на изменения в зависимости от количества солнечного света, который он получает, вращаясь вокруг Солнца. Мы обнаружили, что когда Плутон находится дальше всего от Солнца, в его атмосфере замерзает азот, — прокомментировал один из авторов работы.

Если расчеты ученых верны, и атмосфера Плутона исчезнет, планета уже к 2030 году будет выглядеть иначе.

Во время своего исследования ученые проанализировали сезонные изменения поверхностного давления планеты-карлика, используя технику покрытия. Напомним, что во время этой техники можно наблюдать, как одно небесное тело блокирует свет, поступающий на Землю, от более отдаленного небесного тела.

Это дает астрономам понять, как Плутон блокирует свет от далеких звезд, благодаря чему можно измерить информацию о плотности атмосферы, давлении и температуре.

Давно известно, что Плутон — это единственная из известных планет Солнечной системы, обладающая ярко выраженной эллиптической орбитой. Именно из-за нее расстояние между Плутоном и Солнцем постоянно меняется, влияя на сезоны.

Согласно последним крупным исследованиям, температура на Плутоне довольно-таки низкая — от -228 до -238 градусов Цельсия. Авторы новой работы выяснили, что в некоторые сезоны температура может опускаться еще ниже, настолько замораживая атмосферу, что на планете образуется своеобразный «ледяной вакуум».

По расчетам астроном, в этот раз Плутон может быть не готов к таким перепадам температур.

Дело в том, что сила тяжести негативно отражается на атмосфере планеты, с каждым разом разрушая и меняя ее.

Мы заметили, что за последние 30 лет атмосферное давление у Плутона повысилось в 3 раза. Модели показывают, что большая часть атмосферы будет конденсироваться наружу, пока от нее почти ничего не останется. Наши прогнозы говорят о том, что к 2030 году вся атмосфера планеты полностью замерзнет и исчезнет, — пояснили ученые.

Если это действительно произойдет, то Плутон будет выглядеть по-другому. Замерзший озон, из которого состоит атмосфера, станет лучше отражать солнечный свет, поэтому планету будет казаться ярче.