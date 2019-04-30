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Дмитрий Быков вышел из больницы

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© wikipedia.org

Писателя Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко, и он уже приступил к работе, сообщает «Интерфакс».

«Есть такая программа „Колба времени“, я ее в живом эфире веду. Вот я ее в пятницу уже в этом живом эфире вел», — рассказал литератор, отвечая на вопрос, выписали ли его из больницы.

Он добавил, что уже работает. «Я сейчас сижу и пишу статью», — приводит агентство слова писателя.

«Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал», — добавил Быков.

Ранее в своем аккаунте в Instagram он отметил, что после майских праздников вернется к чтению лекций в проекте «Прямая речь».

Так, 14 мая состоится лекция, посвященная Владимиру Набокову и Вере Слоним, 15 мая — курс для школьников 13−17 лет «Быков и дети», 20 мая — лекция по творчеству Фазиля Искандера, а 23 мая — анализ романа «Мы» Замятина. Все эти выступления можно посмотреть как вживую, так и в трансляции, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», причиной своей госпитализации Быков назвал отравление, опровергнув слухи о том, что попал в больницу из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств».

Напомним, 16 апреля Дмитрию Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. После посадки самолета в столице Башкортостана писателя госпитализировали в одну из местных больниц с подозрением на инфаркт. Медики поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После некоторого улучшения Быкова доставили в Москву в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. 21 апреля писатель пришел в сознание.

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