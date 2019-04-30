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Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос»

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© ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что находится в недоумении от сложившейся ситуации в связи со скандалом вокруг шестого сезона детского музыкального конкурса, сообщает телеканал «360».

Но я не третейский судья и я не берусь сказать, что это нарушение правил голосования, — отметил артист.

Телеведущий поддержал идею генерального директора Первого канала Константина Эрнста изменить способ подсчета голосов зрителей за участников финала.

Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах, — приводит телеканал слова Нагиева.

Напомним, финальный концерт шестого сезона «Голос. Дети» состоялся 26 апреля, на котором победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Свои голоса за нее отдали 56,5% телезрителей. Второе место занял Максим Ержан — 27,9%. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал провести проверку итогов голосования.

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