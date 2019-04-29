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В Сети появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ

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Видеозапись с главарем террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакром аль-Багдади впервые с июля 2014 года появилось в Сети, сообщает Reuters.

На кадрах глава террористов обсуждает бои около населенного пункта Багуз — последнем оплоте ИГ* в Сирии, сообщает о гибели большого количества боевиков и признает свое поражение.

США официально заявили об установлении союзными силами контроля над Багузом в марте нынешнего года.

Кроме этого, аль-Багдади говорит о терактах на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье. 21 апреля в результате серии взрывов на острове погибли более 250 человек, почти 500 получили ранения. ИГ* взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

Где и когда был снят этот ролик, не сообщается.

В августе прошлого года источники в иракской разведке сообщили, что Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке.

В декабре 2017 года появилась информация о пленении главаря террористов. Однако на следующий день она была опровергнута.

СМИ не раз публиковали информацию о ликвидации аль-Багдади, однако каждый раз она опровергалась. Так, в июне того же года СМИ даже опубликовали фото мертвого главаря. Спустя несколько дней якобы сами представители ИГ* заявили о гибели своего лидера. Однако эта информация традиционно не подтвердилась.

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* запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация

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«Не уезжайте!»: курганский застройщик выпустил оригинальную рекламу

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© vk.com

На улицах Кургана появились адресованные местным жителям рекламные плакаты с просьбой не уезжать из родного города. Оригинальную маркетинговую кампанию запустил местный застройщик «БИК-сервис», сообщает паблик «О, Курган».

В качестве аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кургане, авторы рекламы упоминают высокие зарплаты, хорошее жилье и работу.

Курганцы, не уезжайте! У нас отличные дома, работа и зарплата, — гласят появившиеся в городе плакаты.

Пользователи социальной сети отнеслись к креативной рекламной кампании с иронией. Некоторые в шутку упрекали строительную компанию в чрезмерной убедительности доводов, другие сокрушались, что успели покинуть Курган до появления этой рекламы.

Между тем, судя по объявлениям, размещенным компанией «БИК-сервис» на сайте «Зарплата.ру», под отличной заработной платой застройщик понимает оклад от 20 тысяч рублей.

Устроиться к авторам креативных билбордов можно строителем, менеджером по продажам или бухгалтером.

Примечательно, что соискателю вакансии в рекламном отделе (где, вероятно, и родилась оригинальная задумка) предлагаю зарплату, начинающуюся с 20 тысяч рублей до вычета налогов.

Согласно открытым данным, опубликованным на сайте Куранской областной думы, средняя заработная плата в регионе в 2018 году составляла 27788 рублей.

Напомним, в прошлом году широкий общественный отклик нашла рекламная кампания авиаперевозчика Utair. На плакатах с надписью «Туда, где вас ждут», рекламодатель разместил фотографии старых панельных многоэтажек, хрущевок и деревянных домиков.

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