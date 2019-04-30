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Суд арестовал экс-руководителя головного предприятия Роскосмоса

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Бывшего исполняющего обязанности генерального директора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрия Панова Замоскворецкий суд Москвы арестовал по делу о крупных хищениях, сообщает РИА Новости.

По словам следователя, экс-директора обвиняют в хищении более 400 миллионов рублей при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Суд принял решение об аресте Панова до 24 июня. Заключить под стражу бывшего топ-менеджера удалось со второго раза: в пятницу судья отложила заседание по ходатайству прокуратуры, чтобы дать следствию время лучше обосновать причастность Панова к преступлению. Бывшему гендиректору грозит до десяти лет заключения.

Панов просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на плохое здоровье. По его словам, он был неоднократно ранен во время военной службы, в частности получил осколочные ранения и был контужен при взрыве мины, отмечает корреспондент агентства.

Как сообщал «Ридус», в первых числах апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» по созданию многоразового корабля «Федерация», как и по ряду других проектов, была организована плохо. По его словам, это привело к нескольким увольнениям.

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«Не уезжайте!»: курганский застройщик выпустил оригинальную рекламу

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© vk.com

На улицах Кургана появились адресованные местным жителям рекламные плакаты с просьбой не уезжать из родного города. Оригинальную маркетинговую кампанию запустил местный застройщик «БИК-сервис», сообщает паблик «О, Курган».

В качестве аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кургане, авторы рекламы упоминают высокие зарплаты, хорошее жилье и работу.

Курганцы, не уезжайте! У нас отличные дома, работа и зарплата, — гласят появившиеся в городе плакаты.

Пользователи социальной сети отнеслись к креативной рекламной кампании с иронией. Некоторые в шутку упрекали строительную компанию в чрезмерной убедительности доводов, другие сокрушались, что успели покинуть Курган до появления этой рекламы.

Между тем, судя по объявлениям, размещенным компанией «БИК-сервис» на сайте «Зарплата.ру», под отличной заработной платой застройщик понимает оклад от 20 тысяч рублей.

Устроиться к авторам креативных билбордов можно строителем, менеджером по продажам или бухгалтером.

Примечательно, что соискателю вакансии в рекламном отделе (где, вероятно, и родилась оригинальная задумка) предлагаю зарплату, начинающуюся с 20 тысяч рублей до вычета налогов.

Согласно открытым данным, опубликованным на сайте Куранской областной думы, средняя заработная плата в регионе в 2018 году составляла 27788 рублей.

Напомним, в прошлом году широкий общественный отклик нашла рекламная кампания авиаперевозчика Utair. На плакатах с надписью «Туда, где вас ждут», рекламодатель разместил фотографии старых панельных многоэтажек, хрущевок и деревянных домиков.

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