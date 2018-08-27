Караулова планирует написать книгу о вербовке

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной России террористической организации «Исламское государство», сообщила, что думает написать книгу или статью о том, как происходит вербовка и как ее избежать, сообщает РИА Новости.

По ее словам, к этой идее ее подтолкнула омбудсмен Татьяна Москалькова, с которой она общалась около года назад.

«Пока сложно сказать, что это будет: либо книга, либо какая-то статья. Возможно, и то, и другое», — приводит агентство слова Карауловой, сказанные во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Девушка считает, что доведя до молодого поколения информацию, чем может быть чревато вступление в ряды исламистов, она сможет спасти десятки человеческих судеб, отмечает News.ru.



Как сообщал «Ридус», 16 апреля нынешнего года суд в Вологде удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Варвары Карауловой (она же Александра Иванова). 27 апреля она была освобождена из колонии.

Напомним, Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно пытавшихся незаконно попасть в Сирию.

В декабре 2016 года суд приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы