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Из-за угроз пьяного пассажира рейс Мурманск — Москва задержали на 5 часов

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© Лев Федосеев/ТАСС

Пьяный мужчина задержал на пять часов вылет самолета из Мурманска в Москву, заявив, что на борту может находиться опасный предмет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители незамедлительно оцепили место происшествия.

Стражи порядка осмотрели самолет и повторно досмотрели пассажиров, а также их ручную кладь и багаж, сообщается на сайте МВФ РФ.

Однако в результате проверки опасных предметов обнаружено не было, отмечает РЕН ТВ.

В связи с инцидентом был задержан 29-летний житель Московской области, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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