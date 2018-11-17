Из-за угроз пьяного пассажира рейс Мурманск — Москва задержали на 5 часов
- 29 апреля 2019, 19:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Пьяный мужчина задержал на пять часов вылет самолета из Мурманска в Москву, заявив, что на борту может находиться опасный предмет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители незамедлительно оцепили место происшествия.
Стражи порядка осмотрели самолет и повторно досмотрели пассажиров, а также их ручную кладь и багаж, сообщается на сайте МВФ РФ.
Однако в результате проверки опасных предметов обнаружено не было, отмечает РЕН ТВ.
В связи с инцидентом был задержан 29-летний житель Московской области, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Войти через социальные сети: