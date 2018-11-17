Пьяный мужчина задержал на пять часов вылет самолета из Мурманска в Москву, заявив, что на борту может находиться опасный предмет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители незамедлительно оцепили место происшествия.

Стражи порядка осмотрели самолет и повторно досмотрели пассажиров, а также их ручную кладь и багаж, сообщается на сайте МВФ РФ.

Однако в результате проверки опасных предметов обнаружено не было, отмечает РЕН ТВ.

В связи с инцидентом был задержан 29-летний житель Московской области, который, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.