Женщина отдала 2 млн рублей, желая получить компенсацию за плохой товар

В Нефтеюганске местная жительница отдала неизвестным людям более 2 миллионов рублей в надежде получить многомиллионную компенсацию за некачественные лечебные пластыри, заказанные в интернете.

По данным полиции, несколько месяцев назад женщина заказала в интернете лечебные пластыри, однако не получила ожидаемого эффекта от их использования.

Спустя какое-то время ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

Он убедил женщину, что она заказала пластыри у мошенников, находящихся под следствием, а ей должны присвоить статус потерпевшей и выплатить компенсацию до 10 миллионов рублей.

Однако, по его словам, для получения этих денег женщина должна оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы.

Позже мужчина попросил перевести еще ряд сумм за «оформление документов» и иные расходы.

Женщина ради этого оформила кредит в банке. В общей сложности жительница Нефтеюганска перевела аферистам 2,2 млн рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.