Разыскивается путешественник на зарплату 100 тысяч рублей

На российских рекрутерских сайтах появилась интересная вакансия блогера-путешественника на зарплату в 100 тысяч рублей + 10 тысяч командировочных в сутки. Компания «Билетик.аэро» разыскивает человека для работы мечты — путешествовать по всему миру и получать за это деньги. От соискателей не требуется опыт работы и особые навыки, кроме того не имеет значения и место жительство. Всё, что нужно — это быть оптимистом, авантюристом, страстно желать увидеть мир и описать свои ощущения с помощью фото, видео и постов в соцсетях.

Вы выбираете одно из направлений (Россия, Европа, Африка, Америка или Азия) и тип путешествия (экстрим, пляжный отдых и т. д).

Согласовываете с нами маршрут, места и достопримечательности, которые Вам нужно будет посетить.

Составляете вместе с нами план своего путешествия.

Совершаете путешествие.

Фотографируете и описываете, всё то, что видите, снимаете видео (любительское).

Материалы самостоятельно или с помощью нашего редактора публикуете в нашем блоге.

Делитесь там отзывами, советами, опытом и впечатлениями.

После возвращения домой отчитываетесь нам о потраченных средствах.

— говорится в объявлении.

Требования:

Возраст не имеет значения

Опыт работы также не имеет значения

Пол любой

Отсутствие аэрофобии

Коммуникабельность

Романтичность

Любовь к путешествиям и новым впечатлениям

Желание совмещать отдых с работой

Здоровая доля авантюризма

Чувство юмора

Жизнелюбие

Активная жизненная позиция

Место проживания не имеет значения

Помимо зарплаты и суточных, успешному кандидату будут оплачены все расходы на дорогу, проживание, трансферы и связь во время путешествий. Это ли не работа мечты?

Условия:

В офис, в Москву приезжать не требуется.

Все расходы (авиабилеты, проживание, трансфер, связь во время путешествия…) оплачивается компанией.

Возможность совмещать отдых с работой

Оформление по ТК РФ.

Дополнительно выплачиваются командировочные в размере 10 000 руб. в сутки

График: Вахтовый 15/15: (10 дней путешествие, 5 дней на подготовку финансовых отчетов и отчета о путешествии, 15 отдых).

Возможны варианты (по договоренности).

Гибкий

Удаленный

Заинтересованные кандидаты должны ответить на 20 вопросов теста и ждать второго отборочного тура, который будет проведён в конце мая 2019 года. Итоги конкурса на вакансию «профессиональный путешественник» будут подведены в июне 2019 года, а результаты опубликованы в социальных сетях на страницах компании.

Хотели бы попробовать?

У путешественников регулярно появляется шанс найти работу мечты. Мы писали, как проект World Life Experience объявил, что ищет шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 20 до 35 лет, которые должны будут посетить 40 стран за год; потенциальным участникам обещана зарплата 2,5 тысячи евро в месяц. Перелёты, проживание, развлечения и остальные расходы также будут оплачены работодателем.

Интересную вакансию публиковала семья из дома с привидениями. Они искали идеальную няню для детей. Пара объяснила, что вынуждена часто уезжать, а пять предыдущих нянь отказались от должности из-за «сверхъестественных событий, происходящих в доме». За спокойствие своих детей родители были готовы платить 50 тысяч евро в год.

Другой няне пообещали зарплату 100 тысяч долларов, Maserati и путешествия по всему миру. Правда, присматривать нужно за четырьмя детьми разных возрастов и быть готовой работать шесть дней в неделю с 7 утра до 8 вечера.

А самой «мимишной» работой среди необычных вакансий была единодушно признана вакансия «обнимальщика» котиков. У идеального кандидата на эту должность должны быть нежные руки, мягкий голос и способность понимать различные виды мурлыканья.