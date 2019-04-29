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Союз журналистов РФ обеспокоен преследованием коллег в Хабаровском крае

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© pixabay.com

Союз журналистов России выразил беспокойство в связи с преследованием журналистов в Хабаровском крае.

В организации отметили, что 25 апреля хабаровский новостной портал «Амурпресс» опубликовал статью, в которой говорится, что близкие к региональным властям руководители краевого управления автодорог за публикацию об их деятельности пытаются возбудить уголовное дело против журналистов этого издания.

Союз журналистов проверил изложенные в материале факты, эта информация подтвердилась.

На сайте Союза отмечается, что «защита чести, достоинства и деловой репутации — право любого политика, чиновника, предпринимателя, да и обычного гражданина. Для этого существует суд, который определяет, соответствуют ли действительности факты и насколько убедительны аргументы, представленные в журналистском материале. В Хабаровском крае решили идти своим путем — возбудить против журналиста уголовное дело».

В правозащитной журналистской организации подчеркнули, что будут следить за развитием событий и сделают все возможное, чтобы защитить коллег от произвола и давления чиновников

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