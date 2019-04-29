Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы

Японец с ником d_d_osorezan опубликовал на своей страничке в Твиттер фотографии со своей поездки на ферму, где живут альпака. И среди симпатичных зверей он увидел одного, который его очень напугал — альпака с человеческим лицом, как будто накрашенным жутким макияжем в стиле фильмов ужасов.

Когда парень приблизил снимок, стало ещё страшнее. Гримаса зверя напоминает оскал Джокера, да ещё и хипстерская причёска добавляет атмосферности.

Автор поста отметил, что при виде пугающей ухмылки альпака, его сердце замерло от страха.

И интернет-пользователи, которые наставили посту почти 38 тысяч лайков и сделали больше 11 тысяч репостов, согласились с тем, что зверь похож на звериное воплощение Джокера.

Однако альпака — милейшие звери, один взгляд на которых может растопить любое сердце. Посмотрите эти фотографии, чтобы подлечить нервишки после увиденного на японской ферме.