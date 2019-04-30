В Подмосковье задержали семерых террористов ИГИЛ
- 29 апреля 2019, 18:20
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Подмосковье задержали семерых участников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба ФСБ России.
В ведомстве отметили, что у членов ячейки во время обыска были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература.
Среди задержанных как граждане России, так и выходцы из Центральной Азии и Закавказья.
В ФСБ добавили, что руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.
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