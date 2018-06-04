Саакашвили заявил, что Путин требует запретить его возвращение в Киев

Бывший президент Грузии, экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, предложившего новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вернуть опальному политику гражданство Украины, сообщает РБК.

«Это тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины (что Порошенко и сделал через месяц)», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что именно российский президент потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году, а сейчас его «представители через посредников требуют у Зеленского не только не возвращать гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать в Украину».

Саакашвили добавил в беседе с агентством, что ранее российский лидер предлагал не пускать его в Грузию, а также в Турцию, Армению и Азербайджан.

«Мы с украинцами разберемся сами!» — резюмировал бывший грузинский президент.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например, с Михаила Саакашвили, сообщает ТАСС.

«Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — приводит агентство слова главы российского государства.

Путин отметил, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны и его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима».

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 28 апреля, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала от президента РФ Владимира Путина отменить упрощенный порядок получения российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса, назвав это «незаконной паспортизацией украинцев».

Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Через три дня на пресс-конференции в КНР Путин сказал журналистам, что в России рассматривают возможность предоставлять гражданство в упрощенном порядке всем гражданам Украины.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это заявление, посоветовав Кремлю не тратить время зря, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Это стало его первым обращением к Путину после победы на выборах.