Кот-гуляка вернулся домой в 6 утра без ключа и стал звездой соцсетей

В социальных сетях стало мега-популярным видео с котом, который стучится в дверь дома в 6 утра и, судя по его виду, хвостатый протусил всю ночь. Ролик опубликовала на своей страничке в Facebook Шикила Джонс (Sheekilah Jones) из района Кингстон-на-Темзе, Лондон, Англия. Кадры с котом-тусовщиком мгновенно разлетелись по интернету и набрали в общей сложности больше 20 миллионов просмотров во всех соцсетях.

В видеоролике видно, как кот в ошейнике с довольно понурым видом стоит задними лапами на перилах дома и как будто собирается с духом, чтобы позвонить в дверь, затем протягивает лапу и аккуратно теребит дверное кольцо. В комментариях люди тут же решили, что это кот похож на провинившегося подростка, который вернулся домой после вечеринки под утро, потерял ключ, очень хочет спать, но боится звонить в дверь, потому что неминуемо получит нагоняй от родителей.

Правда блудному коту дверь так и не открыли, поэтому зрителям остаётся только гадать, что произошло дальше. Кстати, некоторые юзеры предположили, что на видео вовсе не кот-гуляка, а кот-продавец, который с понурым видом обходит район в надежде продать хоть что-нибудь, чтобы заработать себе на миску молока.

Если бы у меня был такой умный кот, я бы дал ему ключ от дома!

Это просто очень вежливый котопродавец, который стучится во все двери, надеясь что-нибудь продать.

Открывайте, человеки! Я забыл свои ключи!

То, что многие коты в прошлой жизни были людьми, мы подозревали давно. Так, недавно «Ридус» писал, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.

А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это, несмотря на то, что у него лапки!

И совсем поразительна история пушистого, который доказал, что у котов действительно 9 жизней. Хозяин похоронил питомца и оплакал, а тот на утро вернулся домой живой.