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Житель Тюмени проверил мощность пистолета, стреляя по стеклам маршрутки

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© 72.мвд.рф

В Тюмени правоохранители задержали местного жителя, обстрелявшего из пневматического пистолета маршрутное такси.

По данным полиции, мужчина стрелял из автомобиля «Лада Приора».

Инцидент произошел в субботу, 27 апреля, сообщает портал nashgorod.ru.

Ка стало известно изданию, в отделе полиции задержанный 32-летний мужчина объяснил, что в момент происшествия был пьян и решил пострелять по стеклам маршрутного такси, чтобы испытать недавно приобретенный пневматический пистолет.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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