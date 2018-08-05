Оплатившего расходы школы за счет учителей директора оштрафовали на 5 тысяч

Директора средней школы села Хоперское Саратовской области Сергея Васенева, признанного виновным в сборе с учителей средств на оплату долгов учебного учреждения, оштрафовали на сумму в 5 тысяч рублей. Такое решение было принято в понедельник, 29 апреля, в результате судебного рассмотрения предоставленных следствием материалов.

По версии следствия, в марте 2014 года директор муниципального общеобразовательного учреждения собрал с подчиненных учителей денежные средства, которые потратил на оплату договора оказания услуг одним из муниципальных учреждений. В результате его противоправных действий, учителям образовательного учреждения причинен материальный ущерб, — говорится в сообщении на сайте саратовского управления Следственного комитета.

Как уточнили в СК, речь идет о нарушении, предусмотренном статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, а также возместил расходы пострадавшим от его деятельности, сообщает kp.ru.

Напомним, в феврале материальному взысканию подвергся директор еще одной сельской школы, расположенной в деревне Первомайское Приморского края. В тот раз причиной для назначения штрафа стал неудачно проведенный урок о половом воспитании.