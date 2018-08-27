У космических кораблей могут появиться «габаритные огни»

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) рассказали о своей новой разработке — «габаритных огнях» для космических аппаратов.

Инженеры хотят усовершенствовать старые огни на поверхности аппаратов, чтобы стыковка космических кораблей проходила быстрее и точнее. Для этого специалисты ESA предлагают оснащать аппараты инфракрасными и фосфоресцентными приборами, которые отвечают всем современным требованиям.

«Габаритные огни» или маркеры получили название PEMSUN, и предполагается, что их будут наносить сразу на корпуса космических аппаратов. С помощью усовершенствованных приборов космические аппараты станут более заметными, и смогут распознавать расстояние и направление друг друга.

Первые испытания таких маркеров прошли в марте 2019 года. Специалисты предполагают, что уже в ближайшее время новые приспособления появятся на большинстве современных космических аппаратах.