найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

001961

У космических кораблей могут появиться «габаритные огни»

Small 8c0837760a
  • 29 апреля 2019, 13:25
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© ESA

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) рассказали о своей новой разработке — «габаритных огнях» для космических аппаратов.

Инженеры хотят усовершенствовать старые огни на поверхности аппаратов, чтобы стыковка космических кораблей проходила быстрее и точнее. Для этого специалисты ESA предлагают оснащать аппараты инфракрасными и фосфоресцентными приборами, которые отвечают всем современным требованиям.

«Габаритные огни» или маркеры получили название PEMSUN, и предполагается, что их будут наносить сразу на корпуса космических аппаратов. С помощью усовершенствованных приборов космические аппараты станут более заметными, и смогут распознавать расстояние и направление друг друга.

Первые испытания таких маркеров прошли в марте 2019 года. Специалисты предполагают, что уже в ближайшее время новые приспособления появятся на большинстве современных космических аппаратах.

Количество космических аппаратов может резко возрасти, и все они будут нуждаться в едином стандарте для обозначения их габаритов и расположения стыковочных узлов. Новые маркеры будут особенно полезны во время затмений, когда Земля заслоняет Солнце. В такие моменты одному из аппаратов необходимо сохранять свою позицию, и огоньки второго аппарата послужат ему отличным ориентиром, — пояснили в агентстве.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464045465читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
19352470читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

6123319читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

7062579читать позжечитаю позже