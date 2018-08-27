У космических кораблей могут появиться «габаритные огни»
- 29 апреля 2019, 13:25
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) рассказали о своей новой разработке — «габаритных огнях» для космических аппаратов.
Инженеры хотят усовершенствовать старые огни на поверхности аппаратов, чтобы стыковка космических кораблей проходила быстрее и точнее. Для этого специалисты ESA предлагают оснащать аппараты инфракрасными и фосфоресцентными приборами, которые отвечают всем современным требованиям.
«Габаритные огни» или маркеры получили название PEMSUN, и предполагается, что их будут наносить сразу на корпуса космических аппаратов. С помощью усовершенствованных приборов космические аппараты станут более заметными, и смогут распознавать расстояние и направление друг друга.
Первые испытания таких маркеров прошли в марте 2019 года. Специалисты предполагают, что уже в ближайшее время новые приспособления появятся на большинстве современных космических аппаратах.
Количество космических аппаратов может резко возрасти, и все они будут нуждаться в едином стандарте для обозначения их габаритов и расположения стыковочных узлов. Новые маркеры будут особенно полезны во время затмений, когда Земля заслоняет Солнце. В такие моменты одному из аппаратов необходимо сохранять свою позицию, и огоньки второго аппарата послужат ему отличным ориентиром, — пояснили в агентстве.
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