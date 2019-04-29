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Кузбасский священник «поздравил» мирянку с Пасхой ударом электрошокера

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© youtube.com

В день Воскресения Христова необычный инцидент произошел в Новокузнецке, где православный батюшка и его супруга устроили потасовку с прохожими. При этом священнослужитель оказался вооружен электрошокером, что не преминул продемонстрировать своим оппонентам.

Как сообщает местное издание «Город Nовостей», скандальный инцидент произошел, когда супруга батюшки выгуливала собаку в одном из городских дворов. В ответ на замечание «мирянки», попросившей внимательнее следить за питомцем, попадья ударила женщину в лицо.

Вскоре к конфликту присоединился и сам священник. В итоге он продолжил толкаться с прохожей, его супруга в этот момент уже наблюдала за развитием ситуации со стороны.

Запечатлеть инцидент на видео удалось случайным очевидцам. Как становится понятно со слов пострадавшей, конфликт закончился для нее разбитым лицом.

На записи видно, как мужчина, удерживаемый прохожей до приезда полиции, продолжает активно сопротивляться. Его последнюю атаку прерывает рокот сирены подъехавших силовиков.

Пользователи Сети не стали делать скоропалительных выводов, обратив внимание и на чрезмерно активные действия женщины в желтой куртке. Прозвучало мнение, что священника могли намеренно спровоцировать.

Напомним, несколькими годами ранее похожая конфликтная ситуация произошла в Сочи. В том случае пострадавшим оказался сам священник, против обидчиков которого правоохранители возбудили уголовное дело.

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Комментарии (2)

  • Small 38e51f1267
    SELENA Nвчера, 16:13

    Женщина пытается задержать "священника" до приезда полиции. О какой такой подставе говорят Сергей и Кот. Им бы расквасили носы, посмотрела бы на их адекватность !

  • Small 50d227c688
    Рита Ковшовавчера, 18:53

    Где тут подстава просто кто то забыл как о Божьих Законах так и о юридических.......таких священнослужителей надо в тюрьму на баланду садить......пост эта ....соблюдает...поперек себя шире ряха у попа!!!!!!

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