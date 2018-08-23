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Глобальное потепление убило колонию императорских пингвинов

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  • 29 апреля 2019, 12:05
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Исследователи из Британской антарктической службы провели исследование, в ходе которого выяснилось, что из-за глобального потепления несколько тысяч птенцов императорских пингвинов, живущих в Западной Антарктиде, погибли.

Пингвины обитали на леднике, который недавно начал разрушаться из-за повышения температуры. В итоге птенцы оказались в открытом море и не смогли спастись.

Вторая по величине колония императорских пингвинов в Антарктиде подверглась серьезному сокращению численности в 2016 году — в результате таяния и разрушения льда погибло более 10 тысяч птенцов, а популяция не восстановилась, — пояснили авторы исследования.

Ученые пояснили, что крупнейшие в мире пингвины — императорские, размножаются на морском льду, так как не могут взбираться на ледяные скалы. Несколько лет назад температура морского льда упала до рекордно низкой отметки, из-за чего ледники начали медленно таять.

Как правило, пингвины живут на леднике с апреля по декабрь, когда их птенцы отращивали перья. В 2016 году из-за изменения климата сильные шторма начались раньше, еще до того, как у птенцов отросли перья и они научились плавать.

Возможно, именно это и стало причиной массовой гибели. Всего в 2016 году погибло от 14,5 до 25 тысяч птиц, а сама колония так и не восстановилась. Согласно подсчетам, это около 8% от мировой популяции императорских пингвинов.

Во время прошлых наблюдений специалисты заметили, что на соседнем леднике численность колонии пингвинов увеличилась почти в 10 раз: в 2015 году там проживало 1280 пар, а к 2018-му — уже около 14 600 пар.

Скорее всего, это с тем, что прибрежный лед на шельфе Бранта в 2016—2017 годах стал разрушаться слишком рано, когда птенцы еще были не способны выжить в воде — это затрудняло процесс размножения в регионе, — пояснили ученые.

Несмотря на то, что сейчас императорские пингвины не считаются исчезающим видом, такое стремительное сокращение популяции может к этому привести, считают ученые. По предварительным расчетам, численность птиц резко упадет к концу столетия из-за глобального потепления.

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