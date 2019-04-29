найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

003120

Платежные системы ограничили переводы денег в Китай, Киргизию и Казахстан

Small 25de0a1fdb

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Российские системы денежных переводов установили ограничения на максимальную сумму транзакций в 4 страны: Въетнам, Киргизию, Китай и Казахстан.

Новый лимит не позволяет переводить в первые три государства более 100 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма переводов в Казахстан ограничена на уровне 150 тысяч рублей.

Как стало известно «Ведомостям», новый лимит действует с 16 апреля. Инициатором введения ограничений выступил Центробанк.

По данным информированных собеседников издания, в финансовом регуляторе рассчитывают, что нововведение «усложнит жизнь» иностранцам, ведущим незаконную коммерческую деятельность на территории РФ с последующей отправкой денег на родину, минуя уплату налогов.

Кроме того, с помощью переводов в другие государства часто оплачиваются зарубежные заказы предпринимателей. В этом случае надзорным органам также практически невозможно выявить «серую» транзакцию.

Напомним, в начале апреля Центробанк сообщал о временных сбоях в работе систем быстрых платежей. Возникшие неполадки были связаны с внеплановыми техническими работами телеком-провайдеров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00143

«Не уезжайте!»: курганский застройщик выпустил оригинальную рекламу

Small 25de0a1fdb

© vk.com

На улицах Кургана появились адресованные местным жителям рекламные плакаты с просьбой не уезжать из родного города. Оригинальную маркетинговую кампанию запустил местный застройщик «БИК-сервис», сообщает паблик «О, Курган».

В качестве аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кургане, авторы рекламы упоминают высокие зарплаты, хорошее жилье и работу.

Курганцы, не уезжайте! У нас отличные дома, работа и зарплата, — гласят появившиеся в городе плакаты.

Пользователи социальной сети отнеслись к креативной рекламной кампании с иронией. Некоторые в шутку упрекали строительную компанию в чрезмерной убедительности доводов, другие сокрушались, что успели покинуть Курган до появления этой рекламы.

Между тем, судя по объявлениям, размещенным компанией «БИК-сервис» на сайте «Зарплата.ру», под отличной заработной платой застройщик понимает оклад от 20 тысяч рублей.

Устроиться к авторам креативных билбордов можно строителем, менеджером по продажам или бухгалтером.

Примечательно, что соискателю вакансии в рекламном отделе (где, вероятно, и родилась оригинальная задумка) предлагаю зарплату, начинающуюся с 20 тысяч рублей до вычета налогов.

Согласно открытым данным, опубликованным на сайте Куранской областной думы, средняя заработная плата в регионе в 2018 году составляла 27788 рублей.

Напомним, в прошлом году широкий общественный отклик нашла рекламная кампания авиаперевозчика Utair. На плакатах с надписью «Туда, где вас ждут», рекламодатель разместил фотографии старых панельных многоэтажек, хрущевок и деревянных домиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
201436210читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464045465читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

422709686читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

9029862читать позжечитаю позже