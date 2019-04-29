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012706

МВД намерено получить доступ к врачебной тайне

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© Zuma\TASS

Министерство внутренних дел обратилось к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с инициативой создания «единого цифрового контура в здравоохранении».

Предполагается, что в случае успешной реализации проекта, силовому ведомству будет предоставлен доступ к данным о психических заболеваниях граждан, а также информации о лицах, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что все эти сведения представляют собой врачебную тайну.

Как стало известно изданию, адресованное вице-премьеру предложение МВД поступило еще в минувшем марте. Свою инициативу в полиции аргументировали высокой долей преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения (около 36% от общего числа преступлений, совершенных за 2018 год).

Кроме того, в письме утверждается, что «отсутствие сведений из медучреждений о наличии опасного заболевания фактически лишает полицию возможности исполнения обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений».

В результате, Голикова поручила Министерству здравоохранения направить полученное письмо Российскому обществу психиатров, а также в Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева и московский Центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

По информации издания, инициатива МВД не нашла поддержки профессионального медицинского сообщества. В полученном Минздравом заключении предложенные меры характеризуются как избыточные, противоречащие действующему законодательству и Конституции.

Ранее Министерство внутренних дел уже предпринимало попытки получить доступ к сведениям Минздрава. Так, в 2018 году ГИБДД разработала законопроект, предполагавший создание единой базы данных, однако тогда инициатива не дошла до стадии рассмотрения в Государственной Думе, получив негативную оценку от Министерства здравоохранения.


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Комментарии (1)

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    Mih Pepвчера, 11:06

    Уже столько баз насоздавали, кто будет проверять их точность? реально. какой толк от миллиона этих баз, если ими не умеют пользоваться. Вот в инете от нотариусов есть база выданных доверенностей, и что в салонах связи проверяют по ней? Неа, можно на принтере напечатать себе документик и прийти украсть номер.

    Да и главное, неужели много дураков будут лечиться бесплатно после этого. Снова хотят на медпомощи сэкономить что ли....

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