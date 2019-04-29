МВД намерено получить доступ к врачебной тайне

Министерство внутренних дел обратилось к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с инициативой создания «единого цифрового контура в здравоохранении».

Предполагается, что в случае успешной реализации проекта, силовому ведомству будет предоставлен доступ к данным о психических заболеваниях граждан, а также информации о лицах, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что все эти сведения представляют собой врачебную тайну.

Как стало известно изданию, адресованное вице-премьеру предложение МВД поступило еще в минувшем марте. Свою инициативу в полиции аргументировали высокой долей преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения (около 36% от общего числа преступлений, совершенных за 2018 год).

Кроме того, в письме утверждается, что «отсутствие сведений из медучреждений о наличии опасного заболевания фактически лишает полицию возможности исполнения обязанности по участию совместно с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений».

В результате, Голикова поручила Министерству здравоохранения направить полученное письмо Российскому обществу психиатров, а также в Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева и московский Центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

По информации издания, инициатива МВД не нашла поддержки профессионального медицинского сообщества. В полученном Минздравом заключении предложенные меры характеризуются как избыточные, противоречащие действующему законодательству и Конституции.

Ранее Министерство внутренних дел уже предпринимало попытки получить доступ к сведениям Минздрава. Так, в 2018 году ГИБДД разработала законопроект, предполагавший создание единой базы данных, однако тогда инициатива не дошла до стадии рассмотрения в Государственной Думе, получив негативную оценку от Министерства здравоохранения.



