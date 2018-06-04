В ЮАР совершил экстренную посадку Boeing 767 с горящим двигателем
- 28 апреля 2019, 22:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга в ЮАР, успешно приземлился Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe.
Посадка была экстренной, поскольку появились данные о возможном возгорании двигателя, сообщает The Sun.
Как пишет газета, возгорание могло произойти из-за столкновения лайнера с птицей.
Известно также, что самолет выполнял рейс Йоханнесбург — Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице.
Ранее сообщалось, что сигнализировавший о бедствии Superjet «Аэрофлота» экстренно сел в Риге.
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