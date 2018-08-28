Подсчитана сумма, потраченная поклонниками дочери Алсу на смс и звонки

Первый канал, объявивший о проведении проверки результатов онлайн-голосования за участников финала 6-го сезона «Голос. Дети», обнародовал итоговые данные.

Согласно опубликованной на сайте телеканала таблице, за дочь Алсу Микеллу Абрамову было отдано в общей сложности 109 тысяч 23 голоса через смс-сообщения и 33 тысячи 428 голосов посредством телефонных звонков.

Таким образом, конвертируя эти голоса в деньги, можно подсчитать сумму, потраченную поклонниками 10-летней певицы.

Если учесть, что одно смс-сообщение стоит 50 рублей, а цена звонка не превышает 38 рублей, то выходит в итоге около 6,8 миллиона рублей, пишет ФАН.

Всего же голосовавшие за трех участников финала заплатили за звонки и смс более 16,3 миллиона рублей.

Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.

Через несколько часов после объявления победительницы стало известно, что Первый канал будет проводить проверку результатов «аномального» голосования. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подтвердил эту информацию и заявил, что подобного перевеса в пользу одного из участников до этого в практике вещателя не случалось.

Возмущение результатами финала детского «Голоса» выразил Максим Галкин, а продюсер популярной исполнительницы Светланы Лободы (Лобода — наставник победившей в голосовании Микеллы Абрамовой) Нателла Крапивина заявила, что ее подопечная, вероятно, прекратит сотрудничество с телевизионным проектом.

Возможные способы «накрутки» голосов в шоу «Голос.Дети» перечислил аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.