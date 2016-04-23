найти ×
   
  • USD -0.06
    64.63
  • EUR +0.11
    72.31
СохранитьСохранено0
×

006358

Сильный ветер сорвал в Башкирии крыши 12 домов

Small f1a6d446e0

© visualhunt.com

В результаты сильных порывов ветра, достигавших 21 метра в секунду, в трех селах Аургазинского района Башкирии были сорваны крыши 12 частных жилых домов, трех социально-значимых объектов и трех объектов ЖКХ.

Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС, в участковой больнице села Петровское Ишимбайского района повредилась крыша на площади 90 квадратных метров.

В поселке Антоновка Гафурийского района частично разрушена крыша фельдшерского пункта на площади 48 квадратных метров, уточнили агентству в ведомстве.

Для ликвидации последствий разрушений на месте происшествий работают 13 единиц техники и 26 спасателей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
9029862читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
422709686читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

13454297читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30615203читать позжечитаю позже