Сильный ветер сорвал в Башкирии крыши 12 домов

В результаты сильных порывов ветра, достигавших 21 метра в секунду, в трех селах Аургазинского района Башкирии были сорваны крыши 12 частных жилых домов, трех социально-значимых объектов и трех объектов ЖКХ.

Как сообщили РИА Новости в региональном МЧС, в участковой больнице села Петровское Ишимбайского района повредилась крыша на площади 90 квадратных метров.

В поселке Антоновка Гафурийского района частично разрушена крыша фельдшерского пункта на площади 48 квадратных метров, уточнили агентству в ведомстве.

Для ликвидации последствий разрушений на месте происшествий работают 13 единиц техники и 26 спасателей.